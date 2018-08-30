Груздев поддержал ужесточение правил использование дронов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому за запуск незарегистрированных дронов будет взиматься штраф в размере 1-2 тыс. рублей.



Кроме того, авторы проекта предлагают в 10 раз увеличить штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства — с нынешних 2-5 тыс. рублей до 20-50 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев объяснил необходимость введения штрафов тем, что за последние три года число связанных с запуском дронов нарушений выросло с 4 до 50 в год.

«За два года количество инцидентов с участием беспилотных летательных аппаратов увеличилось в 12,5 раза. Усиление ответственности призвано снизить число нарушителей, то есть носить превентивную функцию. Конечная цель — минимизировать риски и тем самым спасти чьи-то жизни», — считает Груздев.

Для запуска дрона необходимо не только зарегистрировать сам беспилотный аппарат, но и получить разрешение на его полёт, подав заявку в местные органы власти. В ней указывается цель запуска, его дата и время, место, высота и продолжительность полета, вид БПЛА и его принадлежность, государственный и регистрационный знаки и серийный номер. К заявке прикладывается удостоверение личности владельца, свидетельство о регистрации дрона и сертификата эксплуатанта.