Тульских экологов записали в «замаскированные инагенты»?

В Туле движение «ЭКА» запустило акцию «Лес вместо букета».



Ежегодно в России к 1 сентября продаётся более 10 миллионов букетов, которые через несколько дней после праздника отправляются в мусор и пополняют разрастающиеся свалки. Но если сократить количество букетов до 1 на каждого учителя, можно сэкономить 2,3 млрд рублей, посчитали тульские экологи.

В качестве альтернативы движение «ЭКА» предлагает дарить учителям открытку, стихотворение, плакат или сертификат в рамках проекта по восстановлению и сохранению лесов.

На сайте PosadiLes.ru можно выбрать определённое количество деревьев для подарка и внести взнос на их посадку. Деревья будут высажены этой осенью силами волонтёров на пострадавших лесных территориях в регионах. А обладатель сертификата получит фото и GPS-координаты саженцев.

«Благодаря проекту было восстановлено более 100 гектар леса в 15 российских регионах, что эквивалентно площади 140 футбольных полей», — рассказывает руководитель тульского отделения организации «ЭКА» Екатерина Олейник.

Это не первая акция «зелёного» движения. Его активисты убирают мусор в парках, проводят флешмобы, делают скворечники, при этом не политизируют свою деятельность, но сотрудничают и с профильным комитетом, и с другими организациями — совместные акции проводятся как минимум лет пять.

Одна из самых запоминающихся акций — «Добрые крышечки», о ней писали все тульские СМИ. Смысл в том, что неравнодушные жители собирают пластиковые крышечки и сдают их на переработку, деньги идут на помощь детям с особенностями развития. Например, на одну инвалидную коляску нужно собрать около 8 тонн крышечек. В Тульской области действовали 50 пунктов приёма крышечек — они открывались в детских учреждениях, на автозаправках, в магазинах.

На днях в Сети появился материал, в котором сообщается, что движение «ЭКА», оказывается, «настоящие иностранные агенты, замаскированные легендой об экологических активистах». А всё потому, что решили пригласить команды тульских студентов к участию во всероссийском экоквесте. Среди партнёров организаторов квеста оказались международные организации.

Интересно, что движение «ЭКА» в регионах часто действует совместно с органами власти, молодёжными правительствами, а экологическая программа RYEP, в рамках которой победители экоквеста могут пройти стажировки за рубежом, реализуется тоже не без ведома региональных властей. Например, весной этого года экоквест выиграла команда Среднерусского института управления (филиала РАНХиГС при президенте РФ) — будущие управленцы.

Кстати, ещё один партнёр экоквестов — Coca-Cola, которая продвигает в России культуру и практику раздельного сбора отходов, а в 2018 году была спонсором проходившего в России чемпионата мира по футболу.

Отметим, что Екатерина Олейник одна из первых привлекла внимание к проекту «Медиаблогер», в котором растворились 16 млн рублей президентского гранта. В дальнейшем организация, получившая гранты, ликвидировалась, так и не объяснив, куда ушли средства. Но «нежелательнее», видимо, движение Олейник.