В Туле во дворе нашли тело мужчины, задержаны двое человек

Вечером 29 августа во дворе одного из домов по улице Чаплыгина в Туле нашли тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.



Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По «горячим следам» задержаны двое мужчин, одному из них 27 лет, второму — 30. Следователи направили в суд ходатайства об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУ СК по Тульской области.