Дюмин «в ближайшее время» возглавит ФСБ?

Директором ФСБ станет губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщило «Первое антикоррупционное СМИ» со ссылкой на источник в Администрации президента.



По словам некого источника, президент РФ Владимир Путин принял решение о кадровых перестановках в силовом блоке. Так, «в ближайшее время» Дюмин будет назначен главой ФСБ.

Действующего главу ФСБ Александра Бортникова якобы назначат секретарём Совета безопасности РФ вместо Николая Патрушева, которого переведут в руководство Госсовета.

За последние полтора года тульского губернатора политологи уже сватали в преемники Владимира Путина на посту президента страны, премьер-министры, главы Минобороны, МЧС и Росгвардии.