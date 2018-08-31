В Туле выберут лучшего таксиста

В Туле с 17 по 20 сентября пройдёт региональный этап конкурса «Лучший таксист России».



Его организует министерством транспорта и дорожного хозяйства совместно с Ассоциацией автомобильных перевозчиков и легкового такси, УГИБДД и автошколами.

Победители получат ценные призы и возможность побороться за звание лучшего таксиста страны в финале, который состоится 10-12 октября в Сочи.

К конкурсу допускаются водители (индивидуальные предприниматели), имеющие действующее водительское удостоверение с открытой категорией «В», стаж вождения не менее 3 лет и действующее разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, не подвергавшиеся в течение 2018 года административным наказаниям за нарушения правил дорожного движения и не совершивших за последние три года ДТП по своей вине.

Региональный конкурс проводится в два этапа: 1-й этап (17 сентября) – оценка теоретических знаний ПДД и знаний истории такси в России, а также истории Тульской области; 2-й этап (20 сентября) – оценка профессионального мастерства по итогам соревнований по скоростному маневрированию и по плавности вождения на легковом автомобиле такси.

Заявки для участия в конкурсе необходимо направить на электронную почту Elena.shalaginova@tularegion.ru.