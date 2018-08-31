Суворовский муниципалитет оштрафовали на 400 тысяч рублей

Россельхознадзор привлёк к ответственности администрацию МО Северо-Западное Суворовского района.



В результате проверки установлено, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 7,02 га не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду, в результате которых происходит деградация земель. На земельных участках размещены свалки отходов производства и потребления.

За выявленные нарушения на администрацию муниципалитета наложен штраф в размере 400 тысяч рублей, главе администрации внесено представление.