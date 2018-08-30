Отец Дюмина доставил в Екатеринбург святые мощи

Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского привёз в Екатеринбург отец тульского губернатора Геннадий Дюмин, представитель Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира.



Он принял участие в молебне в Храме на Крови. Геннадий Дюмин — военный медик. В 90-е годы входил в ближайшее окружение министра обороны России Павла Грачёва. С 2013 года Дюмин-старший возглавляет 4-е управление главного военно-медицинского управления Минобороны РФ.

Вместе с Дюминым на мероприятии в екатеринбургском храме присутствовали свердловский губернатор Евгений Куйвашев, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, а также архимандрит Иустин из Элладской церкви, сообщает Ura.Ru.

Ковчег с правой рукой (десницей) святого Спиридона является православной святыней. По легенде она помогает исцелять болезни и решать судебные споры. Тело святителя Спиридона обычно находится на греческом острове Корфу.

В Туле мощи побывают 10-11 сентября. Святыне можно будет поклониться в Успенском кафедральном соборе (ул. Менделеевская, 13).