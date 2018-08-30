«Тулатеплосеть» в процессе подготовки к зиме ликвидировала 90 порывов

30 августа заместитель главы администрации Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин проинспектировал ход работ на Зареченской котельной.



Эта котельная отапливает весь Зареченский округ — более тысячи многоквартирных домов. При остановке котельной на профилактические работы этим летом было заменено 350 метров головных участков и 400 метров рабочей трассы.

Как рассказал Роман Мурзин, аналогичный ремонт проведён на всех городских котельных. Запланированные работы выполнены на 98%.

Сейчас специалисты «Тулатеплосети» проводят гидравлические испытания сетей для того, чтобы минимизировать аварийные ситуации. Уже ликвидировано 90 порывов.