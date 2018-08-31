Паралич алексинской правоохранительной системы?

В группе «Дежурный по Алексину» в соцсети рассказали о происшествии, в котором, по словам автора, не захотела разбираться полиция. Хулиган средь бела дня стал палить из пневмата в двух молодых мам.



«Почти три недели назад один негодяй в компании своих друзей напился и стал стрелять из пневматического пистолета в соседей. Причем объектами „охоты“ подонка стали две молодых мамашки, мирно сидящих на близлежащей лавочке.

Пострадавшие сразу вызвали наряд полиции. Ждали правоохранителей полчаса. На вызов приехала хрупкая девушка-полицейский и еще один сотрудник полиции. Они опросили потерпевших. Нарушителей (напомню, что было применение оружия против женщин) доблестная полиция опрашивала ровно 3 минуты. Затем с чувством выполненного долга сотрудники полиции уехали.

Прошло пару дней. За дело „взялся“ участковый Артем Попов. И взялся так, что за 19 дней не опросил ни одного!!! человека из компании нарушителей. И ... написал отказное постановление (интересно, он остался доволен своей „работой“?!)

В результате подлец, который стрелял в женщин до сих пор не наказан (напомню, что здесь состав ст. 213 УК в полном объеме), ходит, ухмыляется.

Полиция вроде „поработала“. Молодцы,чо.

Будем, конечно, обжаловать бездействие полиции. Но паралич правоохранителей и неспособность защитить горожан налицо. И как они хотят обеспечивать общественный порядок при подобном подходе неясно...

Надеюсь, что этот пост прочитает Владимир Снетков (врио начальника ОВД) и Михаил Борисовский (и.о. прокурора Алексина).

Требую проведение проверки по факту бездействия сотрудников полиции и привлечение виновных в нарушении закона лиц к ответственности», — пишет автор.