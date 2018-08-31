К нам приехал... прокурор

Сегодня в Тулу приехал новый прокурор Тульской области Роман Прасков.



Коллективу его представил заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский, пожелав Праскову слаженной и успешной работы.

Роман Прасков 28 августа назначен на должность прокурора Тульской области на 5-летний срок указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее он занимал должность заместителя прокурора Брянской области. До того в надзорном ведомстве Амурской области работал старшим прокурором по надзору за деятельностью службы судебных приставов, МЧС, органов внутренних дел. Позже занимал аналогичную должность в прокуратуре Приморского края.

Предыдущий прокурор Александр Козлов был отправлен в отставку в начале мая.