Поздравление Дюмина с Днём города и открытием Тульской набережной опубликовали за неделю до праздника

Губернатор направил поздравление с Днём города Тулы в СМИ.



«Нынешнее поколение туляков переняло от предков главное – стремление делать родной край сильнее, красивее и уютнее», — привели цитату из поздравления «Тульские PRяники» за неделю до официального празднования.

По словам портала, центральным событием праздника губернатор считает открытие Тульской набережной.

«Совместными усилиями нам удалось обустроить набережную и преобразить центр города», — отметил глава региона.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что Алексей Дюмин «в ближайшее время» возглавит ФСБ России.