На алексинском заводе «480-КЖИ» рабочего убило током

30 августа на алексинском предприятии «Комбинат железобетонных изделий — 480» произошёл трагический случай.



По предварительным данным, 38-летнего сотрудника предприятия ударило электрическим током, он скончался.

Как сообщили в СУ СК по Тульской области, проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Со слов напарника потерпевшего, последний осуществлял загрузку отходов производства на поддон, в результате чего его ударило током и тот упал. Спустя короткий промежуток времени потерпевший поднялся на ноги, после чего снова упал и наступила смерть.