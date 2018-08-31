Бухгалтера «Щёкиноазота» поймали на мошенничестве

Экс-бухгалтер «Щёкиноазота» осуждена за мошенничество в крупном размере.



Как установил суд, 34-летняя женщина, являясь бухгалтером-кассиром «Щёкиноазота», в декабре 2017 года предложила своему бывшему сожителю вложиться в фирму, для получения процентов от прибыли. Когда мужчина согласился, она изготовила подложный договор, заведомо зная, что компания не ведёт такую деятельность.

Затем женщина под предлогом внесения денег в кассу в качестве инвестиций завладела денежными средствами потерпевшего в размере 500 тысяч рублей.

Суд учёл наличие у мошенницы малолетнего ребёнка, состояние здоровья, явку с повинной, содействие следствию, а также частичное возмещение ущерба, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей. Гражданский иск потерпевшего на сумму 300 тысяч рублей судом удовлетворён.