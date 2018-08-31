В Тульской области обнаружили следы пребывания сарматов

В Тульской области нашли следы пребывания ираноязычных племен.



Археологи музея «Куликово поле», исследуя территорию Тульских засек, обнаружили свидетельства пребывания сарматов.

Уникальные находки были обнаружены в ходе раскопок городища Слобода в Дубенском районе. Это городище местных племен существовало с I по IV век нашей эры. Оно представляло из себя укреплённое поселение, с трёх сторон защищенное оврагами и рекой.

Археологи обнаружили также две площадки системы оборонительных укреплений: внутренняя — это три вала и три рва под ними, вторая — два вала и два рва. Внутренняя, по всей видимости, защищала жилую зону — там были обнаружены предметы керамики, внешняя — хозяйственные постройки. Внешние склоны валов, по словам Столярова, буквально усыпаны сарматскими стрелами. Кроме того, были обнаружены части копья, дротики, украшения пояса, застежки, элементы конской упряжи.

«Не исключено, что поселение было подчинено сарматами. Присутствие сарматских племен на территории Тульской области обнаруживалось и раньше. Но в южной, более степной её части — в Ефремовском районе, по берегам реки Красивая Меча. На 200 километров южнее. Эти же находки показывают, что влияние ираноязычных племен было намного шире, что они заходили намного севернее. В том числе, в лесную зону. В сущности, доходили до границы с современной Московской областью. Нынешние яркие находки говорят о том, что это территория, если не обитания сарматов, то их постоянного присутствия», — рассказал «Российской газете» завотделом археологических исследований музея Егор Столяров.

Археолог предполагает, что сарматы облагали данью местные племена. Кочевники явно применяли силу — недаром земляной вал утыкан наконечниками стрел и копий. Обнаруженные следы присутствия ираноязычных племен на западе территории Тульской области датируются I-II веками.

Сарматы относятся к кочевым ираноязычным племенам, населявшим Донские степи, а также степные территории современной Украины и Казахстана с VI века до нашей эры до IV века нашей эры.