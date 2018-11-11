Подмосковье готовит тулякам очередную гадость?

В Каширском округе Подмосковья, на границе с Тульской областью, будет построен полигон твёрдых коммунальных отходов.



Предполагается, что он станет альтернативой полигону «Ожерелье», который после «мусорного» скандала решили рекультивировать.

Новый полигон ТКО площадью 90 га расположится вблизи деревень Малое Ильинское Каширского района и Залесово Венёвского района. При этом территория полигона затронет Тульскую область.

В зону обслуживания объекта включат шесть районов Московской области. Это значит, что мусор из Каширы, Чехова, Домодедово... повезут к Венёвскому району. Принимать здесь планируется бумагу, картон, пластик, стекло, металл, компост, а также неутилизируемые остатки — «хвосты» от переработки ТКО.







По мнению жителей Каширы и прилегающих к округу деревень Тульской области, строительство полигона на границе двух регионов нанесёт непоправимый вред окружающей среде и приведёт к уничтожению полей и лесов.

«Если на наших сельхозполях на границе лесфонда будет построен мусорный полигон площадью 90 га, это уничтожит всю нашу экологию. Чтобы было понятно: расположенный на территории Каширы полигон в городе Ожерелье, существовавший с 1963 года, имеет площадь всего 8 га, однако до начала рекультивации он был настоящей экологической катастрофой. На этой территории имеется скопление всей воды, которая снабжает не только Московскую, но и Тульскую и Рязанскую области», — рассказывала на митинге, который в апреле этого года организовали в Кашире, депутат городского округа Любовь Копач.

С ней согласен и заслуженный геолог России Анатолий Новгородцев, который в ответ на запрос депутата дал пояснение, что в этом месте находятся залежи артезианской воды, которую он ранее обнаружил, проводя геологические изыскания. Строительство полигона, пишет учёный, приведёт к безвозвратному уничтожению местной природной среды. Кстати, под угрозой окажется и венёвская достопримечательность «12 ключей» — освящённый и благоустроенный источник, одно из красивейших природных мест, куда съезжаются туристы и паломники.





8 месяцев назад на сайте Change.org опубликовали петицию, в которой призывают не допустить появления нового Каширского полигона, который грозит экологической катастрофой.

«Политика нашего государства направлена на возрождение сельского хозяйства, но слова расходятся с делом. С 3-х сторон предлагаемого места для полигона располагаются земли сельскохозяйственного назначения, которые вспаханы. Вместо того чтобы использовать сельскохозяйственные земли по назначению, нас пытаются завалить мусором со всех регионов. Уже имеется негативный опыт жителей г. Ожерелья, у которых из-за близкого расположения к жилой зоне (менее 1 км до г. Ожерелье) и отсутствия современных систем очистных сооружений у полигона ТБО „Каширский“ увеличилась заболеваемость детей лейкозом и другими формами рака, что приводит к смертельному исходу. Если завод будет предусматривать мусоросжигание, то отравляющее воздействие диоксинами может распространиться на территорию до 25 км. Отсутствует опубликованный должным образом документ „Оценка воздействия на окружающую среду“ (ОВОС) с приложениями, которые являются объектом последующей экологической экспертизы. Общественные слушания по строительству полигона ТБО не проводились. Планируемое место под отведение полигона ТБО расположено в менее чем 500 метрах от границ населенного пункта, а именно деревни Залесово. В данной местности находятся источники рек и ручьев, впадающих в Оку, грунтовые воды лежат неглубоко и часто выходят в виде ключей и родников. Леса и луга в долинах рек Смедова и Любинка относятся к заказникам», — говорится в обращении.

Как отмечал REGNUM, приводя «концепцию» мусорного полигона, в ней ничего не сказано о местной розе ветров, а сам проект может нанести серьёзный экологический ущерб. Издание называло его «непроработанным проектом экологически опасного предприятия с совершенно непредсказуемыми последствиями» и даже «операцией прикрытия для реализации очередной свалки».

14 сентября на форуме правительства Тульской области появилась первая и на данный момент единственная официальная информация по данному вопросу от местных властей — ответ главного консультанта отдела организации охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Дениса Косинова.

«30 августа 2018 года министерство природных ресурсов и экологии Тульской области направило запрос в адрес министерства экологии и природопользования Московской области о предоставлении информации о планируемых сроках начала строительства и наличии соответствующей разрешительной документации на строительство мусороперерабатывающего комплекса и полигона ТКО вблизи д. Малое Ильинское городского округа Кашира Московской области и вблизи д. Залесово Веневского района Тульской области. На сегодняшний день информация по указанным вопросам от министерства экологии и природопользования Московской области не поступала», — говорит чиновник.

Но, как известно, несмотря на отсутствие в тульском правительстве разрешительной документации, в сентябре началось строительство дороги на полигон через территорию Тульской области. Жители вызывали полицию и устраивали дежурства, пытаясь не допустить работ без разрешения. Один из них отправил обращение губернатору Алексею Дюмину.

«Уважаемый Алексей Геннадиевич, Довожу до вашего сведения, что сегодня, 12 сентября 2018, в районе деревни Зелесово, идёт строительство дороги к мусорному полигону Малое Ильинское через земли Тульской области, предназначенные для ведения сельского хозяйства без каких-либо разрешительных документов!!! Прошу срочно принять меры», — выложил он свой призыв в соцсеть.

Как пишет один из жителей на форуме регионального правительства, до Дюмина достучаться всё-таки удалось, однако тот переадресовал вопрос своему коллеге из Подмосковья Андрею Воробьёву, который, как мы знаем, не прочь направлять столичные отходы в регионы.

Сейчас в Московском областном суде оспаривается размещение мусорного полигона в городском округе Кашира рядом с деревнями Малое Ильинское и Залесово. Как утверждают заявители, до сих пор не пройдена государственная экспертиза проекта строительства, нет разрешения на строительство, но оно фактически уже идёт. Очередное заседание по делу состоится 15 ноября.

Учитывая значимость этого вопроса, считаем необходимым предоставить министерством природных ресурсов и экологии Тульской области запрошенную информацию о наличии разрешительных документов на строительство мусороперерабатывающего комплекса и полигона ТКО вблизи Венёвского района (или на территории Тульской области) и документацию проекта с заключениями специалистов для ознакомления широкого круга общественности.