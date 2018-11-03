Около 500 тысяч россиян могут остаться без работы из-за автоматизации сельского хозяйства

Количество людей, занятых в сельском хозяйстве, будет сокращаться, пишет журнал «Агротехника и технологии».



Многие российские агрохолдинги и перерабатывающие компании уже автоматизировали бизнес-процессы и принялись за роботизацию производства, отмечает руководитель центра компетенций в АПК компании КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет. Однако внедрение этих новшеств происходит неоднородно.

Пока человеческий труд в отечественном сельском хозяйстве дешевле, чем стоимость современного оборудования. Однако в перспективе эта ситуация изменится. Сельское хозяйство испытывает серьёзный недостаток как квалифицированных, так и неквалифицированных рабочих. Поэтому тренд на роботизацию и удешевление этих технологий со временем, с одной стороны, позволят решить проблему нехватки персонала, а с другой — создадут потребность в высококвалифицированных кадрах, которые и будут вознаграждаться должным образом, прогнозирует Шеремет.

Заменяться роботами в сельском хозяйстве будут те же люди, что и в промышленности и сфере услуг. То есть рабочие, которые выполняют монотонную и механическую работу.

В российском сельском хозяйстве потенциал автоматизации довольно высок только в крупных сельскохозяйственных организациях. Это связано главным образом с финансовыми возможностями таких организаций. Самыми богатыми из них можно считать производителей мяса, которые к тому же имеют все необходимое оборудование для автоматизации.

«В животноводстве процессы кормления, уборки у скота, доения коров могут быть полностью автоматизированы, но необходимы квалифицированные операторы автоматизированных комплексов. В среднем комплекс в 200 голов крупного рогатого скота могут обслуживать не более 10 человек», — приводит пример старший научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов.

По его данным, 58% занятых в АПК людей могут быть заменены роботами. Поскольку автоматизация производства наиболее вероятна именно в крупных сельхозпредприятиях, в которых постоянно занято не более 0,8 млн человек, то в перспективе к 2030 году работу потеряют около 460 тыс. человек.

«Сейчас в России насчитывается около 16,2 млн сельских жителей трудоспособного возраста, из них трудоустроено 14,8 млн человек, при этом в сельском, лесном и рыбном хозяйстве занято не более 4,2 млн чел., то есть всего 28,3%. В последние годы занятость сельских жителей в сельском хозяйстве падает очень быстро: ещё в 2006 году более 4 % из них работало в АПК. Уже только поэтому большую часть сельских жителей процессы автоматизации в сельском хозяйстве не волнуют — они их просто не касаются», — приводит данные Земцов.