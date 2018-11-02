Снабжать Ефремов маслом будет волгоградский завод

«Каргилл» запустил в Волгоградской области маслоэкстракционный завод мощностью 640 тыс. тонн подсолнечника в год.



Инвестиции в проект превысили 10 млрд рублей. В течение года предприятие работало в технологическом режиме, а сейчас вышло на полную мощность. Оно будет выпускать 260 тыс. тонн подсолнечного масла и 240 тыс. тонн шрота.

Продукцию планируется поставлять как на внутренний рынок, так и на экспорт. По информации правительства региона, уже достигнуты договоренности о продажах в Азербайджан, Белоруссию, страны Ближнего Востока, Скандинавии и Африки.

«Примерно треть продукции мы будем поставлять на наше предприятие в городе Ефремов Тульской области, остальную планируем отгружать на внешние рынки», — уточнил журналу «Агроинвестор» представитель компании Андрей Лян.