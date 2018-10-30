500-летие Тульского кремля отметят минимум на 700 млн рублей

Бюджет празднования 500-летия Тульского кремля в 2020 году составит свыше 700 млн рублей.



Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина напомнила, что соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. После чего был утверждён План основных мероприятий, на реализацию которого в течение трёх лет предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 465,9 млн рублей.

С учётом регионального софинансирования и внебюджетных средств общий бюджет проекта превысит 700 млн рублей.

Сейчас завершается создание музея археологии, где будут представлены экспонаты, найденные в ходе работ по улице Металлистов и Тульской набережной. Новые экспозиции появятся в башнях Тульского кремля.

Также в Дубне завершается реставрация усадьбы Мосолова, в Алексине — усадьбы купца Маслова, в Крапивне – Дома купца Пряничникова, в Богородицке — въездной башни и фасада основного здания дворца-музея. В Туле реставрируются дома №№4, 12, 21, которые в рамках проекта «Музейный квартал» примут первых посетителей уже в 2019 году.

В будущем году запланирована реставрация шести объектов культурного наследия: здания казначейства в Чекалине, краеведческого музея и библиотеки в Белёве, краеведческого музея и усадьбы Мирковичей в Одоеве, усадьбы князей Гагариных в Плавске.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что в план мероприятий планируется включить строительство моста через Оку на автодороге Чекалин-Суворов-Ханино, ремонт мостов через Упу и Маловель на автодороге Тула-Белёв, а также реконструкцию моста через Малую Мизгею и через Веженку на автодороге Тула-Белёв.

Министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов сообщил, что заключены контракты на разработку проектов по расчистке участка русла Оки в черте Белёва и участка русла Упы в черте Одоева.

Также к 500-летию Тульского кремля изданы историко-культурная энциклопедия, краеведческий сборник по городам Большой засечной черты, книга с тифлокомментариями по экспозиции «Тульский кремль – щит и меч России».