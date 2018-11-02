В тульском «Эрмитаже» пройдёт «Ночь искусств»

Театрально-концертный центр «Эрмитаж» приготовил необычную программу в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».



4 ноября с 21:00 до 00:00 мск здесь будут проходить мероприятия под девизом «Искусство объединяет». Для гостей представят четыре вида искусства: художественное искусство, поэзия, театр и музыка.

Туляков ждут художественный мастер-класс, поэтический вечер с живой музыкой при свечах, джаз в исполнении группы «Билет на М.А.Р.С.», вечеринка кавер-группой Jazzophrenia.

Справки и бронирование билетов по телефону: 71-67-68.