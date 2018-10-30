Туляки жалуются на неэтичное поведение судей

Сегодня в Тульском областном суде пройдёт заседание Совета судей региона.



На нём обсудят жалобы и обращения граждан и организаций в первом полугодии 2018 года, связанные с нарушением порядка и сроков размещения судебных актов и ответов в электронном в виде, а также обобщат жалобы на неэтичное поведение судей, поступившие в 3-м квартале 2018 года.

Также в повестке дня — обсудить готовность зданий федеральных судов и помещений, занимаемых мировыми судьями, к эксплуатации в осенне-зимний период, говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте облсуда.