Достался по наследству

Глава Суворовского района Геннадий Сорокин мог угрожать расправой чиновнику Росгидромета, пишет The Moscow Post.



По информации издания, чиновник Росгидромета Астапов написал заявление в полицию на главу Суворовского района Геннадия Сорокина за то, что тот якобы угрожал ему физической расправой. Сорокин может быть связан с Подольской ОПГ, отмечает The Moscow Post.

«Геннадий Сорокин возглавляет Суворовский район с 2009 года, является секретарем местного отделения „Единой России“. И, видимо, настолько привык чувствовать себя хозяином своей территории, что начал терять чувство меры. Чиновник Астапов мог не угодить главе района тем, что решил подать в природоохранную прокуратуру документы о том, что Сорокину могут незаконно принадлежать озёра, в которых разводят осетровые. Рядом с озерами находится знаменитая на весь район „баня Сорокина“, где, по слухам, парятся все руководители Тульской области. В прошлом году Сорокина подозревали в наезде на человека. Судя по всему, тогда главе района удалось выйти сухим из воды», пишет СМИ.

По информации издания «Daily Storm», Геннадий Сорокин построил себе на берегу водохранилища шикарный дом. А сын чиновника получил в свое распоряжение целый кусок леса и археологический памятник в придачу. На берегу водохранилища стоят два красивых дома, которые огорожены забором, что по закону запрещено.

Сорокин-младший занимается производством меда, пасёт гусей и разводит зеркальных карпов в специально выстроенной системе каскадных прудов. Воду для прудов берёт из родника, который раньше шёл к деревне Варушицы и снабжал жителей питьевой водой. Теперь в деревню проведён другой трубопровод через кладбище. Свои владения Егор Сорокин также обнёс полутораметровым забором, хотя по закону проход к роднику закрывать нельзя.

«В окружении губернатора Тульской области Дюмина множатся скандалы. Его подчинённые открыто «дружат» с криминальными авторитетами и угрожают расправой чиновникам. Бесконтрольность Дюмина со стороны УВП приводит к росту конфликтов и скандалов с участием его чиновников. Информация по Тульскому региону далека от объективности, что угрожает ростом социальных конфликтов и неуправляемых кризисов. Околокремля обсуждают, что губернатор Дюмин фактически блокировал все традиционные каналы связи с АП и силовиками. Кадровая политика губернатора вызывает сомнение в умении подбирать людей и оценивать их. Среди назначенцев Дюмина люди открыто демонстрирующие дружбу с криминалом», пишет телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ.

Геннадий Сорокин действительно Правда, он совсем не является назначенцем Алексея Дюмина — он «достался по наследству» от бывшего главы региона Владимира Груздева и близок его команде.

«На главу Суворовского района Геннадия Сорокина, видимо, управы нет. Минприроды Тульской области выносило постановление, по которому Сорокины должны были передвинуть забор с муниципальной территории лесного хозяйства. Но никто его и не думал передвигать. Администрация региона также закрывает глаза на владения Геннадия Сорокина. Почему? Наверное, Геннадий Сорокин достался Алексею Дюмину, который пришел в область в 2016 году, по наследству. Неужели от Подольской ОПГ?» — задаётся вопросом The Moscow Post.