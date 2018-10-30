В Туле растратили 6 млн рублей, собранные с жителей на электроэнергию

В Тульской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО «Тульское УЖКХ».



Компания «ТНС энерго Тула» пожаловалась на нецелевое расходование денежных средств, поступивших от граждан за электрическую энергию, потребленную при содержании и использовании общего имущества.

Проверка показала, что в ноябре 2016 года между ООО «Тульское УЖКХ» и АО «ТНС энерго Тула» был заключён договор на снабжение электрической энергией. Однако с января 2017 года по июль 2018 года управляющая компания не перечислила ресурснабжающей организации деньги за потреблённую электроэнергию. При этом собственники жилых помещений долгов за электричество не имели. Как сообщили в Генпрокуратуре, «ТНС энерго Тула» был причинён ущерб на сумму более 6,3 млн рублей.

В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для дачи правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путём обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).