Венёвский рейсовый ПАЗик из-за неисправности загорелся вместе с пассажирами

Прокуратура проверяет факт возгорания пассажирского автобуса ПАЗ 4234, следовавшего по маршруту Тула — Венёв.



Происшествие случилось в 08:23 мск 30 октября на 150-м км трассы Калуга-Тула-Михайлов-Рязань. В автобусе, принадлежащем венёвскому подразделению «Тульской транспортной компании», находились 4 взрослых и 4 детей.

Два пожарных расчёта прибыли на место в 08:38 мск, возгорание ликвидировали за 4 минуты. Огонь полностью уничтожил автобус, но пассажиры не пострадали. Предполагаемая причина возгорания — техническая неисправность транспортного средства.