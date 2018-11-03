Туляка будут судить за порнографию

В Центральный окружной суд Тулы поступило уголовное дело о распространении порнографических материалов.



Мужчина обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»).

Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемый вину признал и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Судебное заседание пройдёт 7 ноября.

Туляку грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать опредёленные должности на срок до 15 лет.