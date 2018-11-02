В Туле проведут патриотический форум «Государство. Молодёжь. Армия»

30 ноября в Туле состоится ежегодный патриотический форум «Государство. Молодёжь. Армия».



Как сообщили в городской администрации, участники смогут прикоснуться к поисковым находкам и увидеть реконструкцию времён Великой Отечественной войны, попробовать разобрать и собрать автомат Калашникова, продемонстрировать свои знания по истории родного города, попробовать навыки на силовом тренажёре, увидеть настоящий туристический инвентарь и сделать своими руками сувенир на память.

В этот день пройдёт пленарное заседание с участием ведущих сотрудников Тульского военно-исторического музея, Туламашзавода и молодёжного центра «Спектр», будут организованы бесплатные экскурсионные программы в тульских музеях. Справки по телефону 56-60-99.