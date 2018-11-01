В каждом регионе России появится единый электронный проездной

Единый билет на все виды транспорта, уже используемый в ряде российских мегаполисов, будет внедрён в каждом регионе, говорится в проекте разработанной Минтрансом стратегии развития общественного транспорта до 2030 года.



Расплатиться за проезд в любом виде общественного транспорта — автобусе, троллейбусе, трамвае и метро — можно будет телефоном. Система сама рассчитает стоимость проезда в зависимости от расстояния и частоты поездок, сообщает РИА «Новости».

Кроме обычной электронной карты есть ещё вариант виртуальных билетов, которые могут быть связаны, например, с телефонным номером или банковским счётом пассажира. Это позволит по одному билету ездить на всех видах общественного транспорта по мультимодальным тарифам, в том числе интегрированным с оплатой перехватывающих парковок.

Все новые тарифные планы должны стимулировать отказ от использования личного автотранспорта. Сейчас региональные власти определяют тарифы на проезд, и зачастую цена билета в городском автобусе или трамвае ниже себестоимости. Это делает муниципальный транспорт доступным, но не даёт его развивать, считают в Минтрансе.

Коммерческие перевозчики стараются выходить на прибыльные маршруты, в ряде субъектов РФ нет системы планирования маршрутных сетей, происходит дублирование маршрутов. Всё это привело к потере экономических преимуществ электротранспорта. По отношению к 2010 году количество вагонов трамвая и троллейбусов в 2016 году снизилось на 11% (эксплуатировалось 7,8 тысячи трамвайных вагонов и 9,7 тысячи троллейбусов).

Субъектам РФ, учитывая все рекомендации в стратегии, надо будет в 2019 году разработать свои стратегии общественного транспорта, с учётом расположения населённых пунктов, потребностей пассажиров и финансовых возможностей.