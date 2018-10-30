В ЦФО начал дорожать бензин

Бензин начал дорожать на АЗС центральной и северо-западной России, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.



Как сообщает ТАСС, операторы АЗС подняли цены в Москве (+7-15 копеек), Московской (+7-16 копеек), Смоленской (+10-19 копеек) и Тверской областях (+7-16 копеек).

Также дорожает бензин в Санкт-Петербурге (+7-13 копеек), Ленинградской (+9-15 копеек), Новгородской (+12-23 копеек) и Псковской (+10-22 копеек) областях.

В остальных регионах цены на бензины на прошедшей неделе оставались стабильными.

В результате в среднем по России стоимость бензина Аи-92 подросла на 3 копейки и составила 41,68 рублей за литр, цена Аи-95 — на 4 копейки, 44,58 рублей за литр.