Дорого, масштабно

На ремонт дорог в Туле в 2018 году потратили 798 млн рублей, включая федеральные субсидии. 120 млн рублей ушли на тротуары.



Такие суммы озвучили на совещании в городской администрации, посвящённом ходу выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети.

По словам замглавы администрации Тулы, начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина, в строительный сезон 2018 года были заключены муниципальные контракты на ремонт 90 участков автодорог.

По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 14 участков дорог, сейчас идёт приёмка этих улиц.

При этом ещё на начало августа Тульская область числилась в аутсайдерах по освоению федеральных средств на ремонт дорог. По данным Счётной палаты, к 1 августа в регионе освоили лишь 5,8% выделенных центром денег. Материалы проверки тогда отправили губернатору Алексею Дюмину и правоохранительным органам. Из бюджета Тульской области в 2018 году на ремонт дорог в регионе всего было выделено 1,7 млрд рублей.

55 объектов в Туле отремонтировали в рамках программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения», ещё 4 продолжают делать. Также до конца года должны завершить ремонт 67 участков тротуаров.

Мэр Тулы Юрий Цкипури заверил, что все работы оцениваются заказчиками очень строго.

«Сегодня в Туле ведётся масштабный ремонт дорог. Все объекты были определены и согласованы с населением. Оценка проводится очень строго. В приёмочную комиссию входят сотрудники городской администрации, специалисты дорожной сферы, депутаты Тульской городской Думы, представители Общественного совета, активы ТОСов и жители города. Если выявляются недочёты или нарушения в проведении работ, акты выполненных работ не подписываются до тех пор, пока они не устраняются, и качество работ начинает соответствовать нормативным требованиям и устраивать жителей», — приводит слова мэра пресс-служба Тулгордумы.

Что касается будущего года, глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил готовить проекты по дорогам, которые войдут в план. Он отметил, что ремонт дорог должен проводиться комплексно, а попутно нужно приводить в порядок всю прилегающую территорию – тротуары, остановочные павильоны и фасады домов. Отвечающий за транспорт и дороги Алексей Крыгин ранее уже подсчитал — чтобы привести дороги Тулы в норму, а также отремонтировать мосты, в 2019 году потребуется более 8 млрд рублей.