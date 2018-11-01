Опасный творог и забракованные булки

Творог, который могут употребить туляки, опасен для здоровья.



Эксперты Росконтроля проверили творог 9%-ной жирности на российских прилавках. По результатам экспертиз, все образцы были отправлены в чёрный список из-за различных нарушений, а некоторые и вовсе признали опасными для здоровья, пишет «Молодой коммунар».

В исследовании приняли участие семь брендов: «Милава», «Останкинское», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Дмитровский молочный завод», «Коровка из Кореновки» и «Искренне ваш». Они были проверены по 50 параметрам, в числе которых соответствие маркировке и органолептическим свойствам, а также качество и безопасность.

В шести образцах (везде, кроме творога «Останкинское») эксперты обнаружили крахмал, которого не должно быть в молочных продуктах по ГОСТу. Отмечается, что обычно производители добавляют этот компонент для придания продукту густоты и маскировки не слишком качественного исходного сырья.

В «Останкинском» не обнаружили крахмал, но плесень в составе этого творога превышала допустимое значение в 24 раза, поэтому он также попал в чёрный список. В твороге «Милава» содержание дрожжей превысило допустимое в 220 раз, а в содержание молочнокислых бактерий в твороге «Дмитровский молочный завод» было в 1250 раз ниже минимально допустимого.

Образцы «Милава», «Останкинское», «Искренне Ваш» и «Дмитровский молочный завод» признаны опасными для потребителей.

А в Тульской области опасными признали хлебобулочные изделия. Сотрудники Роспотребнадзора с начала года проверили 21 предприятие в Донском, Новомосковске, Богородицком, Венёвском, Кимовском и Узловском районах. Было отобрано 11 проб кондитерских и хлебобулочных изделий. По результатам проверок выявили множество нарушений, среди которых просроченная продукция, нарушения условий хранения, неправильные ценники и другие.

За выявленные нарушения маркировки, условий хранения и сроков годности продукции в отношении виновных юридических и должностных лиц возбуждено 9 дел об административном правонарушении, забракованы и сняты с реализации 72 партии недоброкачественной продукции общим весом 82,2 кг. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений.