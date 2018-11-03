В России хотят ужесточить наказание за езду без прав

МВД России планирует ужесточить наказание за езду без прав. Сейчас штраф составляет от 5 до 15 тыс. рублей.



В МВД считают, что это не позволяет в достаточной мере достигать целей административного наказания и учитывать повышенную опасность нарушения правил со стороны лиц, которые не имеют права управлять транспортным средством.

По данным ГИБДД, за последние три года за неоднократную езду без прав к ответственности были привлечены 82,5 тыс. человек. ИЗ них 7,5 тыс. были задержаны пять и более раз.