Дачники смогут ставить шлагбаумы и брать плату за въезд в посёлки

1 января вступит в силу закон, позволяющий прописываться в дачных домах, заявил директор департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий.



«Мы разобрались с правовым режимом садового участка. Сейчас, согласно действующему закону, можно строить жилые и нежилые строения на садовых участках. При этом непонятно было, что это такое. С 1 января садовод может построить на своём участке жилой дом, зарегистрироваться там по месту жительства, зарегистрировать на него право жилой собственности и спокойно проживать в СНТ (садовом некоммерческом товариществе)», — цитирует чиновника РИА «Новости».

Также с 1 января управляющим СНТ запретят чинить препятствия дачникам в использовании общего имущества, в том числе устанавливать шлагбаумы или плату за въезд на территорию посёлков.

«В садоводческих товариществах сейчас имущество, созданное на средства его членов, принадлежит им на праве совместной собственности. Получается, что земельные участки находятся в собственности юридического лица, а имущество на нём — это совместная собственность граждан», — отметил Бутовецкий.

По его словам, общее имущество, созданное после 1 января, должно стать общей долевой собственностью граждан, независимо от того, члены ли они СНТ или нет.