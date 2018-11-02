Экскурсионный автобус провезёт туляков по маршруту обороны города

В ноябре от стен Тульского кремля каждут субботу будет отправляться экскурсионный автобус по маршруту «Передовая памяти», посвящённому тульской оборонительной операции.



В ноябре 1941 года Тула находилась почти в полном окружении. Однако вместо быстрой и лёгкой победы солдаты вермахта завязли в жестоких боях с защитниками города – частями советской армии и простыми горожанами-ополченцами. Осаждённые выдержали танковые и моторизованные атаки и остановили противника, поменяв тем самым расклад сил под Москвой, и уже в декабре началось героическое контрнаступление наших войск.

Туляки смогут окунуться в драматические события обороны города, побывать на местах боевых действий, узнать о судьбе героев сражений за город, тонкостях военного дела и бытовых реалиях тех дней, а также увидеть в музее более тысячи экспонатов: от предметов окопного быта и личных писем, до немецкого пулемёта с заклинившей лентой.

Интерактивная часть Тульского историко-архитектурного музея представлена в виде макета блиндажа, заглубленного ниже уровня пола. Каждый желающий может спуститься в него, взять в руки знаменитый ППШ или винтовку Мосина, ощутить на себе тяжесть солдатской каски.

Даты рейсов: 3, 10, 17, 24 ноября. Автобус отправляется в 12:00 мск от «Музея самоваров» (ул. Менделеевская, 8). Количество билетов ограничено — 24 штуки, стоимость — 200 рублей. Справки в кассе «Старой тульской аптеки» (пр. Ленина, 27).