Составлен рейтинг самых мистических мест России

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших и популярных мест для мистического туризма в России.



Эксперты агентства уточняют, что мистический туризм — это путешествия по местам, где есть духи, призраки и другие загадочные существа. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности мест и отзывов туристов в интернете.

В десятку мистических мест России, популярных у туристов, входят мыс Фиолент под Севастополем и горный монастырь Качи-Кальон под Бахчисараем в Крыму, остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, озеро Светлояр в Нижегородской области, мистическая страна Беловодье и гора Белуха на Алтае, озеро Бездонное в Московской области, древний город Аркаим в Челябинской области, Иволгинский дацан в Бурятии и горная гряда Сундуки в Хакассии.