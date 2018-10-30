Суворовского «партизана» отправили в психлечебницу и могут признать невменяемым

Следователи отправили писателя Алексея Меняйлова из Суворова в психиатрическую больницу для прохождения экспертизы, пишет «Сноб».



61-летний Меняйлов месяц будет принудительно проходить психолого-психиатрическое исследование по уголовному делу за видеоролики, в которых, по мнению следствия, прослеживаются признаки женоненавистничества. Фигурантом расследования стала и жена писателя.

Супруги считают, что против них возбудили уголовное дело, чтобы помешать им построить музей Героев Великой Отечественной войны. Музей начали строить в конце 2017 года на народные пожертвования. Ролики выпущены ещё в 2015 году.

«Признание Меняйлова невменяемым опорочит его в глазах читателей, даже если и будет признано, что в действиях Меняйлова нет состава преступления, и не будет назначено принудительное лечение», — прокомментировал ситуацию адвокат Алексея Меняйлова Александр Савчук.

Поводом для обследования стало заключение тульского психиатра, который оценил Меняйлова как «не способного осознать совершённого преступления».