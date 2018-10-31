Тульская область выплатила облигации по займу 2015 года

30 октября Тульская область выплатила купонный доход за 11-й период по государственным облигациям выпуска 2015 года (регистрационный номер RU34004TUL0) в размере 45,6 млн рублей.



В расчёте на одну облигацию было выплачено 9,12 рубля исходя из купонной ставки 12,2% годовых, сообщили в облправительстве.

Выпуск облигаций общим номинальным объёмом 5 млрд рублей был размещён в октябре 2015 года сроком на 3,5 года. По выпуску предусмотрено 13 квартальных купонных выплат. Займ имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Выплата дохода за 12-й купонный период состоится в январе 2019 года.