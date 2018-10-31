Главбух «Плавы» начислила себе лишнюю зарплату

Бывший главный бухгалтер завода «Плава» осуждена за мошенничество с использованием служебного положения.



Следствие и суд установили, что в период со 2 февраля 2015 года по 30 марта 2017 года, используя пароль для доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», сообщила председателю предприятия недостоверные сведения относительно оставшейся суммы денежных средств и начисленного себе размера заработной платы, после чего перевела с расчётного счёта предприятия на свой счёт 304 тысячи рублей. При этом её зарплата составляла 80 тысяч рублей.

Также главбух внесла ложные сведения в программу «1С Предприятие» относительно движения денежных средств и оставшейся суммы. Ущерб составил 224 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.