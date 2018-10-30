Заседание по делу венёвского депутата отложили

Новомосковский городской суд отложил заседание по делу бывшего депутата Собрания депутатов Венёве Сергея Чиркина.



Он обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве, совершённое группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Вместе с ним судят двух его подельников — заместителя главврача Новомосковской горбольницы Владимира Колерова и бывшего начальник спецотдела исправительной колонии №6 Эдуарда Силенкова.

По версии следствия, в период с 1 декабря 2017 года по 29 мая 2018 года к депутату обратилась жена его знакомого Юрия Ульянова, который ранее был осуждён за незаконное хранение и ложный донос, попросив передать взятку судье Новомосковского городского суда за положительное рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Согласно материалам дела, Чиркин вступил в сговор с двумя бывшими сотрудниками исправительного учреждения, где отбывал наказание мужчина. 29 мая ходатайство об УДО было удовлетворено, после чего один из посредников сообщил по телефону депутату о необходимости передачи ему денежных средств в размере 70 тысяч рублей для судьи. В тот же день при передаче денег, после чего депутат и посредник были задержан сотрудниками УФСБ.

Но оказалось, что Ульянов был освобождён на законных основаниях, а судья не знала о готовящейся передаче взятки.

Следующее заседание состоится 20 ноября.