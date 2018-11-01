1222 туляка хотят стать лидерами России

В Москве подсчитали количество заявок, поданных на всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России».



Всего за две недели поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира.

Подавляющее большинство участников конкурса — граждане России, на долю иностранцев приходится около 2% от общего числа заявок. Участие женщин в конкурсе меньше, чем мужчин, в этом году их зарегистрировано 24,3%, а мужчин соответственно — 75,7%. Опытных управленцев участвует больше, чем молодых: 57,5% конкурсантов старше 35 лет, 42,5% — в возрасте до 35 лет.

По федеральным округам участники из России распределились следующим образом: Центральный федеральный округ (34,13%), Приволжский (18,9%), Северо-Западный (12,85%), Сибирский (10,18%), Уральский (9,56%), Южный (8,01%), Дальневосточный (3,65%) и Северо-Кавказский (2,72%).

Согласно приведённой статистике, поучаствовать в конкурсе хотят 1222 представителя Тульской области. В прошлом году на конкурс заявлялись свыше 1,3 тыс. туляков, но ни один из них не прошёл в финал.

Одним из наставников конкурса является губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он заявлял о готовности привлечь привлечь конкурсантов в свою команду и подключить к управленческим процессам в регионе.