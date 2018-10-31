В Новомосковске показал мастер-класс звезда мирового хоккея

Вчера Новомосковск с дружеским визитом посетил российско-литовский хоккеист Дарюс Каспарайтис.



Встреча со звездой мирового хоккея прошла в конференц-зале ледового дворца «Юбилейный». Он потренировался с молодёжной команда Новомосковского хоккейного клуба, командой СХЛ и школьными командами.

В эти дни на игре с Россошью, Дарюс сможет посмотреть ребят в деле и проведёт награждение лучших игроков, сообщили в пресс-службе НХК.

Дарюс Каспарайтис — олимпийский чемпион 1992 года в составе Объединённой команды. Выступал за московское «Динамо», американские и литовские клубы.