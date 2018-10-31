Несостоявшийся визит губернатора Тульской области Алексея Дюмина в Новомосковск принёс пользу горожанам.



У гостиницы «Россия» уже долгое время благоустраивают «Гостиный дворик». Жители по песку и щебню обходят ямы и горы. Сухая погода летом никак не повлияла на темпы работ по созданию комфортной городской среды. Но повлиял ожидаемый визит губернатора.

«На прошлой неделе не состоялся анонсированный визит губернатора Алексея Дюмина в Новомосковск. Ну, не состоялся и не состоялся, мало ли у руководителя региона дел, в том числе неотложных. Но всё-таки польза от несостоявшегося визита вышла изрядная. В программе рабочей поездки значилось торжественное открытие после реконструкции сквера, можно сказать, парадного въезда в Новомосковск.

Так вот о пользе несостоявшегося визита. Территория „Гостиного дворика“ не настолько велика, чтобы утюжить её всё лето, тем самым создавая очень некомфортные условия для множества горожан. Здесь и автовокзал, и автобусная остановка практически всех городских маршрутов. Перевалочный пункт своего рода. И если учесть, что все работы свелись к укладке тротуарной плитки, покраске фонтана и установке урн для раздельного сбора мусора, то недовольство новомосковцев вполне понятно – чего так долго мурыжили!? А польза в том, что в преддверии губернаторского визита подрядчик приналёг и завершил таки работы.

Что же касается других двориков, то есть придомовых территорий, то тут до завершения ещё далеко. Хотя рабочие буквально бегом бегают с тачками, груженными песком и щебнем с утра до вечера. А лучше бы не бегали, просто ходили, но только сразу после того, как зашли на объекты, и каждый день», — пишут «Аргументы и Факты — Тула».