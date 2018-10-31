Политолог: В Туле Дюмина используют карьеристы и мнимые соратники

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал «Национальный рейтинг» глав субъектов РФ за сентябрь—октябрь 2018 года.



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин занял в нём 2-е место, уступив только мэру Москвы Сергею Собянину.

Свою оценку позициям Дюмина дала председатель тульской «Гильдии политологов и политтехнологов» Светлана Аверина. По её мнению, в Туле на «человеке Путина» и возможном преемнике «паразитируют» карьеристы и мнимые соратники, что негативно сказывается на внутренней политике региона.

«Последние несколько лет политическая жизнь региона концентрируется вокруг губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Алексею Геннадьевичу сразу же был оказан безграничный кредит доверия и политическими элитами, и бизнес-бомондом, и населением региона, который он сумел сохранить до сих пор.

Во многом это связано с тем, что Дюмин воспринимается как „человек Путина“, близкий соратник и возможный приемник. С одной стороны, это хорошо, Дюмин пользуется поддержкой жителей региона, с его именем связывают надежды на улучшение жизни и развитие Тульской области, инвесторы смотрят на регион с долгосрочной перспективой, а федеральные чиновники более лояльны. С другой – это привлекает к нему карьеристов и мнимых соратников, которые стремятся сделать себе политическую карьеру или перейти на работу в Москву, используя в корыстных целях близость губернатора к президенту и его связи на федеральном уровне. А это, в свою очередь, негативно сказывается на внутриполитическом развитии региона.

Несмотря на то, что и эксперты, и жители области оценивают работу Алексея Дюмина за прошедшие почти три года положительно и не видят ему альтернативы на данном посту, в регионе нарастает недовольство уровнем жизни населения. Это связано с объективными причинами: плохим качеством оказания медицинских услуг, перегруженностью транспортных магистралей, плохой работой общественного транспорта — так называемых маршруток, — проблемами в сфере ЖКХ и работе управляющих компаний, высокой стоимостью и низким качеством продуктов питания. При этом большую часть вины за существующие проблемы население перекладывает на муниципальные власти и региональных чиновников, связывая это с бездействием губернатора в вопросах кадровой политики.

За прошедшие годы Алексей Дюмин так и не сформировал собственную команду по управлению регионом. Произошедшая в октябре 2018 года отставка председателя правительства Тульской области Юрия Андрианова не привела к кардинальным изменениям. Обновление структуры правительства региона оказалось простой перестановкой уже работающих чиновников, которые подвергались критике ещё при Владимире Груздеве. Отсутствие новых профессиональных кадров в правительстве Тульской области, за исключением двух-трёх человек, всё чаще вызывает разочарование у населения и бизнес-сообщества и в дальнейшем может негативно сказаться на рейтинге губернатора и уровне поддержки его населением», — отмечает Аверина.