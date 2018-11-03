«Чёрным кредиторам» запретят собирать долги с россиян

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью газете «Известия» сообщил о планах нижней палаты парламента до конца года принять законопроект о запрете «черным кредиторам» взыскивать задолженности с россиян.



Депутат пояснил, что речь идет о нелегальных микрофинансовых организациях, которые не входят в реестр Центрального банка РФ.

По его словам, изменения планируется внести в целях устранения коллизии в законодательстве, в соответствии с которой нелицензированным микрофинансовым организациям нельзя выдавать кредиты, однако не запрещено требовать долги. При этом такие организации запрашивают высокие проценты и привлекают так называемых черных коллекторов.

Кроме того, в ЦБ отмечают, что нелегальные МФО не соблюдают установленных законодательством ограничений по полной стоимости займа и по начислению штрафов и пеней.

Предусмотренные в настоящее время штрафы за нелегальное предоставление займов неэффективны. В связи с этим Банк России предложил повысить размеры административных штрафов и ввести уголовную ответственность для должностных лиц организаций.