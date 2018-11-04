В России предлагают ввести крупные штрафы за производство детского питания с ГМО

В России могут ввести штрафы в размере до полумиллиона рублей для производителей детского питания с генетически модифицированными организмами и пальмовым маслом.



Соответствующий законопроект «О детском питании» и сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях разработали сенаторы.

Предполагается, что тем, кто не захочет соответствовать требованиям, придётся заплатить штрафы до полумиллиона рублей, а партии продуктов, не соответствующие требованиям закона, будут конфисковывать.

ГМО встречается в продуктах, в состав которых входят привозная кукуруза, соя, картофель, рапс, помидоры, рис. При этом соя может быть указана в составе на упаковке как растительный белок. Кроме того, некоторые пищевые добавки Е могут содержать ГМО-продукты.

Сегодня каждый третий взрослый житель России страдает аллергией, а иммунная система детского организма реагирует на неизвестные белки более остро, выдавая аллергическую реакцию, которая потом остается хронической на всю жизнь.

Растения для органических продуктов произрастают естественно, без химических удобрений, пестицидов, стимуляторов роста и защиты от заболеваний, а животные содержатся в природных условиях, получают натуральные корма, свойственные данному виду. В готовой же продукции гарантируется отсутствие любых искусственных добавок — ароматизаторов, красителей, эмульгаторов, стабилизаторов, консервантов.