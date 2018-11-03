В России могут подорожать продукты из-за экосбора

В Министерстве экономического развития предупредили, что ведение экологического сбора повлияет на стоимость ряда товаров.



По данным ведомства, экологический сбор отразится на стоимости 54 категорий товаров и упаковки, передает РИА «Новости».

Ранее министерство выступило с инициативой повысить в стране ставки экологического сбора для тех предприятий, которые не занимаются утилизацией отходов от своих товаров.

Экологический сбор — это механизм стимулирования создания инфраструктуры по обработке и утилизации отходов. Его уплачивают производители и импортёры товаров, которые не могут самостоятельно утилизировать упаковку и сами товары после потери их потребительских свойств.