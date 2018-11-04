В России разрабатывают избирательный кодекс

Существующее законодательство о выборах должно быть заменено общефедеральным избирательным кодексом, который сейчас разрабатывают эксперты на базе факультета политологии МГУ.



Как только проект будет готов, его рассмотрит рабочая группа при Администрации президента, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, кодекс должен быть чётким, ясным и понятным как для организаторов, так и для участников выборов, прежде всего избирателей. Председатель ЦИК назвала разработку документа стратегической задачей в развитии выборного законодательства страны.