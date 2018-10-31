Депутат Тульской областной Думы Владимир Абакумов высказался о коррумпированности местной системы.



Ранее он демонстративно выступил против законопроекта о пенсионных доплатах чиновникам.

"Я не молчу, я вопросы задаю. Так же, как Михаил Иванцов и Александр Балберов. А законопроект по доплатам, внесённый губернатором, я получил за 45 мин до начала комитета, где он должен был рассматриваться. За это время я не мог его изучить, но у меня сложилось убеждение: при его принятии у нас в разы увеличится количество чиновников –инвалидов. Ведь поправки предусматривают доплату для лиц, которые проработали не меньше года в законодательной или исполнительной власти и получили инвалидность. То есть, если я в субботу, воскресенье сломал ногу, что привело к инвалидности, то получу право на доплату. При этом пенсии для этого мне ждать не надо. Не буду называть фамилии, но таких у нас хватает.

Поэтому я посчитал, что законопроект носит почти коррупционный характер. Это депутаты приходят в думу на 5 лет, а срок службы чиновников заканчивается с уходом с должности губернатора. И возьмёт ли из в команду новый губернатор, не известно. Это риск. И они будут страховаться. Я, кстати, уже лет десять мог бы получать и такую доплату. Положение по инвалидам существовало и тогда. Да, я не инвалид, но мог бы оформить инвалидность, однако не стал. Настолько ль всё коррумпировано? Я думаю – да. Сегодня министр, год проработав, получив инвалидность, уходит со службы, с правом на доплату больше чем в 40 тыс. руб. Герои соцтруда, Герои России, люди, имеющие другие государственные награды, получают доплаты от 20 тыс. руб. А ведь, чтобы стать Героем России надо жизнью рисковать, в космос слетать. Депутаты же получают в 4 раза больше. И я так же получаю.

И если уж менять эту систему, то надо не выправлять закон, а отменить его, создав затем. Я об этом говорил и с одним из руководителей «Единой России», и с председателем облдумы. Понимал, что мой законопроект принят не будет, и просто хотел задать на думе вопросы министру труда. Мне слова не дали, отключили прямую трансляцию думского заседания, решив без обсуждения принимать законопроект, внесенный губернатором. Я три созыва в думе и такого никогда не видел. Я понял, что дума – не место для дискуссии. Как законопослушный гражданин я тоже за законопроект проголосовал.

А что касается обиды… Я ж знаю, что так и так отберут. Просто, когда об тебя вытирают ноги… Сейчас пытаются разделить депутатов на белых и серых. Мне кажется, все должны быть равны. У каждого есть голос и своё мнение. Кстати, все деньги, что в виде доплаты я получил за 10 месяцев, равны средней трёхмесячной зарплате освобожденного председателя думского комитета. А для меня доплаты принципиального значения не имеют. Бизнес жены выстраивался несколько десятилетий. Он достаточно стабилен. Хотя, теперь, может кто-то и попытается гадость сделать…

Что буду делать я? Изучать законы, смотреть, что делается в других регионах. Вот саратовская чиновница, считавшая, что на 3 тысячи человек может жить и быть здоровым материальную помощь получала. Посмотрю, как с этим у нас», — приводит его комментарий «АиФ — Тула».