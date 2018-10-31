За два неполных года тульским следователям поступило около ста жалоб на качество медпомощи, возбуждено около 50 уголовных дел

В тульском управлении Следственного комитета провели межведомственный семинар-совещание о расследовании ятрогенных преступлений.



Как сообщил руководитель управления Александр Стариков, в 2017 году следователям поступило 52 жалобы граждан на качество оказания медицинской помощи, за 9 месяцев 2018 года — 45 жалоб. По половине из них возбуждены уголовные дела.

В семинаре также приняли участие директор департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Елена Дурнова, начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Денис Желтков, старший государственный инспектор областного Росздравнадзора Эдуард Медведев и другие, рассказали в пресс-службе СУ СК.

Было озвучено, что одной из главных проблем, связанных с расследованием «медицинских» уголовных дел, является длительность сроков предварительного расследования, связанная, с необходимостью проиведения экспертиз. Заключение эксперта по первичной экспертизе не всегда позволяет установить все обстоятельства, в связи с чем возникает необходимость в назначении дополнительной экспертизы, что ведет к затягиванию сроков. Таким образом, специфика расследования ятрогенных преступлений влечет за собой необходимость обращения к специалистам в области здравоохранения и судебной медицины.

В Тульской области в 2008 году было проведено лишь 5 экспертиз дефектов оказания медицинской помощи, в 2013-м – 23, в 2018-м — на данный момент уже 52.

Большое количество времени занимает подготовительный этап, который включает необходимость предоставления медицинских документов, гистологических архивов, также нужно учитывать большую загруженность экспертов.

По итогам семинара участники пришли к выводу, что эффективное расследование уголовных дел по ятрогенным преступлениям во многом зависит от сжатых сроков и высокого качества судебных экспертиз. Для этого необходима совместная и слаженная работа.