Федералы изъяли у Тульской области памятник архитектуры

Правительство Тульской области передало федералам памятник архитектуры на проспекте Ленина — трёхэтажное здание площадью более 900 кв. м.



Дом купца Степана Ермолаева-Зверева (пр. Ленина, 47 / пр. Пушкинский, 25), построенный в начале XX века, передан из оперативного управления “Центра по охране и использованию памятников истории и архитектуры” в федеральную собственность, говорится в распоряжении, подписанном Валерием Шериным.

Накануне революции 1917 года в этом доме проживала семья известного тульского юриста Юрия Щеглова. В 1980-е здание было отреставрировано. С 1991 года здесь находится областной центр по управлению памятниками истории и культуры, с 1994 года — музей «Тульские древности».

До этого памятники архитектуры в Туле передавались из федеральной собственности в областную, заметил портал «Тульские PRяники».

А несколько лет назад Тульской области передали целый ряд исторических зданий на улице Металлистов, однако по ходу благоустройства исторического центра их начали отдавать на приватизацию, чего хотел не допустить губернатор Алексей Дюмин.