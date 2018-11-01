Агеев ищет консультанта

Министерство внутренней политики Тульской области ищет новых сотрудников.



Министерству, которое возглавляет Антон Агеев, потребовались главный консультант и ведущий специалист-эксперт.

Соискателям необходимо иметь высшее образование, требований к стажу не предъявляется. Консультант должен иметь отношение к госслужбе. Зарплата у эксперта — 25-29 тыс. рублей в месяц, у консультанта — 30-40 тыс. рублей.

Базовые квалификационные требования: знать государственный язык Российской Федерации (русский язык); Конституцию Российской Федерации; Устав (Основной Закон) Тульской области; законодательство о государственной гражданской службе Российской Федерации и Тульской области; законодательство и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Тульской области о противодействии коррупции; порядок взаимодействия органов исполнительной власти и подразделений аппарата правительства Тульской области; правила документооборота и работы со служебной информацией, инструкцию по делопроизводству; требования к служебному поведению; аппаратное и программное обеспечение, возможности и особенности применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности.

Функциональные требования: знать положение об органе исполнительной власти (подразделении аппарата правительства) Тульской области, в котором проводится конкурс; федеральные законы и законы Тульской области, указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Тульской области, применительно к сфере деятельности органа исполнительной власти (подразделения аппарата правительства) Тульской области, в котором проводится конкурс.

Кандидат должен уметь: использовать современные средства, методы и технологии работы с информацией и документами; работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью «Интернет», управлять электронной почтой, работать в текстовом редакторе; эффективно планировать служебное время в условиях большого объема информации; работать со статистическими и аналитическими данными; подготавливать служебные письма, включая ответы на обращения граждан, государственных органов и организаций, в установленный срок.