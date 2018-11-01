В тульском СК ждут обращений жителей

В тульском управлении Следственного комитета назвали работу с обращениями граждан одним из важных и приоритетных направлений деятельности следственных органов.



«Каждый гражданин Российской Федерации наделен конституционным правом на обращение личное, либо коллективное обращение в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области открыто для граждан, каждое обращение подлежит тщательному изучению и рассмотрению», — сообщили в СУ СК.

В органах Следственного комитета рассматриваются: сообщения о преступления (совершенных или готовящихся), ходатайства по уголовным делам, жалобы на действия (бездействие) и решения руководителей следственных органов СКР, обращения по уголовным делам и материалам проверок, находящимся в производстве следователей Следственного комитета РФ.

Туляки могут обратиться в СУ СК ежедневно (в рабочие дни) с 09:00 до 18:00 мск (перерыв с 13:00 до 13:45 мск) по адресу: ул. Свободы, 32. Также действует «телефон доверия» 8 (4872) 56-95-53. Информация о личном приёме граждан размещена на официальном сайте СУ СК.